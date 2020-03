W Darłowie ruszyły seanse przyjazne sensorycznie [ZDJĘCIA]

Niespodziankę przygotowały panie ze Stowarzyszenia Akademia Kobiet Wiejskich Gminy Darłowo z Ewą Dziemieszonek na czele przywiozły do kina pysznego torta – dla wszystkich. W promocję akcji zaangażowali się również pracownicy Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Darłowie oraz Emil Gawęda.

Jak tłumaczy, niedzielny seans (bezpłatny) zainaugurował tzw. kino otwarte dla wszystkich. - Tak też i było. Poza ciekawą bajką, były zabawy, wspólne kolorowanie kolorowanek, pokonywanie barier i blokad a także integracja. To wspaniałe południe z kinem było także dla kilku osób pierwszym spotkaniem z kulturą w naszym mieście, co nas – organizatorów, ucieszyło najbardziej - dodaje.

Frekwencja była naprawdę duża. Do kina Bajka na Gang Zwierzaków przybyło dokładnie 167 osób. - Byli to widzowie szczególni i wyjątkowo dla nas ważni. Przypominamy oferta ta wkracza do repertuaru tutejszego kina na stałe. Od wczoraj – każdy pierwszy seans niedzielny – będzie seansem przyjaznym sensorycznie, czyli skierowanym przede wszystkim do dzieci ze spektrum autyzmu - informuje Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

W zeszłym tygodniu Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda podpisał umowę o współpracy z Fundacją POMOC AUTYZM – w ramach programu „Kino przyjazne sensorycznie w Twoim mieście”. - W ramach tej umowy, pierwsze co zorganizujemy to profesjonalne szkolenie w tym zakresie dla wszystkich zainteresowanych stron. Już dziś zapraszamy przedstawicieli MOPS’ów, GOPS’ów pracowników JST, organizacji i stowarzyszeń, którym tematyka ta jest bliska do nieodpłatnego udziału w szkoleniu. Odbędzie się ono 9 kwietnia w Darłowie - zapowiada dyrektor DOK.

Kino sensoryczne powstało z inicjatywy Magdy Burduk, a koordynatorem wszystkich działań jest Magdalena Cichocka. Na kolejny seans sensoryczny kino zaprasza już 8 marca, godz. 14:00 – Superpies i Turbokot. Bilety do nabycia w kasie kina lub na www.kino.darlowo.pl

Co to są seanse przyjazne sensorycznie? - To takie, podczas projekcji których, na sali kinowej światło jest lekko przyciemnione, dźwięk lekko przyciszony, a film oglądać można będzie z pozycji wygodnej pufy, a nie siedząc jedynie w fotelu kinowym - tłumaczy Magda Burduk.