W Darłowie nielegalnie parkują na ul. Okrężnej. Stwarzają zagrożenie dla dzieci [ZDJĘCIA]

- Po nieustannych walkach ze służbami mundurowymi w Darłowie, zwracam się ze sprawą do państwa. Problem polega głównie na niestosowaniu się do znaku „zakaz zatrzymywania się” B-36 na ulicy Okrężnej od strony skrzyżowania z ul. Tynieckiego - napisał do nas mieszkaniec Darłowa, który prosi o nie upublicznianie jego imienia i nazwiska.

Jak twierdzi, samochody zaparkowane pod zakazem bardzo utrudniają wyjazd z ul. Szkolnej w kierunku ul. Tynieckiego. Problem miał zgłaszać policji i straży miejskiej, która potwierdziła w rozmowie z naszą redakcją, że sprawę zna.

- Wystawiane są mandaty i pouczenia. Jest to jednak walka z wiatrakami. To się dzieje w różnych godzinach, czasem porannych, a niekiedy popołudniowych, np. w piątek gdy ludzie robią zakupy - informuje Rafał Musiał, komendant Straży Miejskiej w Darłowie. Zapewnia, że podobny problem jest w wielu miejscach miasta. - Jest dużo samochodów, a mało miejsc do parkowania. Reagujemy, ale żeby było całkowicie to usprawnione musielibyśmy cały czas stać i przeganiać samochody -dodaje.