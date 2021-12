W Darłowie ktoś podpalił przenośną toaletę. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło ok. 21:30 w poniedziałek (6 grudnia). - Zgłosiliśmy to policji, sprawdzany jest monitoring - poinformował nas Tomasz Bobin, sekretarz miasta Darłowa. Jak tłumaczy, urząd miejski zdecydował o zamontowaniu toi-toia właśnie w tym miejscu z uwagi na prośby mieszkańców. Niestety, z toalety można było korzystać tylko niespełna miesiąc. Sprawcy lub sprawców poszukuje policja.

-Cały czas mamy zgłoszenia dotyczące wandalizmów. Jaki to ma sens? To są straty, które będziemy musieli pokryć z pieniędzy podatników. Zamiast te pieniądze przeznaczyć na coś zupełnie innego dla mieszkańców, to musimy wydawać na naprawy - mówi nam sekretarz i apeluje, żeby każdy kto ma jakiekolwiek informacje o sprawcy wandalizmu zgłaszał to do komisariatu policji w Darłowie.

Przypomnijmy, że wcześniej wandale zniszczyli m.in. przystanek autobusowy przy ul. Tynieckiego, a także lampy przy kładce przyrodniczej w Darłówku Zachodnim.