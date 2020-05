W Darłowie i Sławnie placówki oświatowe wznawiają działalność. Przed wejściem mierzona jest temperatura

W poniedziałek Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej w Darłowie wznowiło swoją działalność. - Z uwagi na nadal panujący stan pandemii, przedszkole będzie funkcjonować w niepełny sposób. Opieka nad dziećmi odbywać się będzie z zachowaniem rygorów sanitarnych - informują władze przedszkola.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID - 19.

To, co ważne dla rodziców, to obowiązujące procedury. Np. do przedszkola mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, ponadto każdorazowo przed wejściem do przedszkola dzieciom mierzona jest temperatura ciała. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Jak czytamy w informacji na stronie urzędowej miasta Darłowa, kilka dni temu jedno z dzieci miało podwyższoną temperaturę i musiano zastosować procedurę odmówienia jego przyjęcia do przedszkola. W Społecznej Szkole Podstawowej na początku tygodnia nie przyszedł żaden uczeń. - Rodzice unikają posyłania dzieci do szkoły z obawy, aby nic im się nie wydarzyło. Na chętnych czekają nauczyciele i wychowawcy - zapewnia Joanna Tarkowska, dyrektor SSP w Darłowie. Przedszkole Niepubliczne ze Żłobkiem przy Szkole działa od 3 tygodni. W ostatnich dniach było tam 64 dzieci w 6 grupach przedszkolnych i w 1 żłobkowej. W najbliższych dniach przedszkole będzie pełne.