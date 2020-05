W Darłowie i Sławnie otwierają biblioteki. Do muzeum pójdziemy później

Dobre informacje dla czytelników ze Sławna - od poniedziałku można wypożyczać książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rapackiego 16a. Godziny pracy biblioteki ulegają jednak zmianie. Otwarta będzie od 11.00 do 17.30 z przerwą techniczną w godz. od 14.00 do 14.30. Filia biblioteki wznawia pracę od 11 maja w godz. 10.00-16.00 (przerwa 13.00-13.30).

- Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich wprowadziliśmy procedury dotyczące pracy oraz sposobu korzystania z zasobów bibliotecznych przez czytelnika -informuje sławieńska biblioteka. Na terenie biblioteki będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób, w filii - 3 osoby. Pozostali oczekujący zobowiązani są do przebywania na zewnątrz zachowując ogólnoprzyjęte zasady bezpieczeństwa. Ponadto czytelnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk i noszenia maseczek. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddawane są 14 dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego miejscu.