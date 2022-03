W Dąbkach wybudują salę gimnastyczną za ponad 12 mln zł. Podpisano umowę [zdjęcia]

- Największa inwestycja ostatnich lat w Gminie Darłowo wystartowała. Realizacja planowana jest na lata 2022 – 2023. Inwestycja to nie tylko budowa sali gimnastycznej ale również niezbędnego zaplecza sanitarnego, sali konferencyjnej i przebudowa systemu ogrzewania całego obiektu - przekazał Emil Gawęda z Urzędu Gminy Darłowo.

Wartość inwestycji to ponad 12 mln złotych, z czego 3 miliony pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wiadomo, że nowy obiekt będzie posiadał: salę sportową o wymiarach boiska 44,0 na 22,0 metrów i widownię na 140 osób; zespoły szatniowe wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz salę konferencyjną na około 100 osób. Wymiar sali sportowej pozwoli na ulokowanie na parkiecie pełnowymiarowych boisk do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki oraz dwóch boisk do siatkówki.