VI Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin w Postominie. Znamy wyniki [ZDJĘCIA]

- Do zawodów przystąpiło 30 głodnych walki i sukcesów zawodników. Dla części z nich była to dopiero pierwsza okazja, by sprawdzić swoje umiejętności, lecz pod względem zaangażowania wcale nie ustępowali bardziej doświadczonym kolegom i toczyli bardzo zacięte pojedynki. Nie zabrakło także wizyty świętego Mikołaja, który wręczył uczestnikom turnieju małe prezenty. Na koniec dyrektor CKiS w Postominie Marek Leśniewski oraz prezes SKF Aktywni Postomino Maria Lech-Szajner wręczyli wszystkim zawodnikom pamiątkowe medale, a dla najlepszych w poszczególnych kategoriach dyplomy oraz puchary - informuje Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Konkurencja kata:

1. Świstek Jakub

2. Szymańska Amelia

3. Uljanicka Marika

Kumite dziewczynek do 6 lat:

1. Czajkowska Jagoda

2. Zajkowska Nikola

3. Cyranowska Zuzanna

Kumite dziewczynek 8-10 lat:

1. Świstek Maja

2. Buze Nikola

3. Sobków Matylda

4. Sobków Kaja

Kumite dziewczynek 11-13 lat:

1. Żupnik Ida

2. Matyjek Michalina

3. Ferenc Oliwia

4. Kamyszek Oliwia

5. Uljanicka Marika

6. Barańska Wioletta

Kumite chłopców do 6 lat:

1. Świstek Patryk

2. Morawiec Filip

3. Twarowski Paweł

4. Uljanicki Mateusz

5. Garlin Mikołaj

6. Czajkowski Witold

Kumite chłopców 7-8 lat:

1. Twarowski Patryk

2. Nowowiejski Jakub

3. Lass Kacper

Kumite chłopców 10-12 lat:

1. Stachowski Miłosz

2. Świstek Jakub

3. Korejwo Antoni

4. Rut Jakub

Kumite chłopców 13-14 lat:

1. Zajkowski Dawid

2. Jakubek Fabian

Kumite open:

1. Szymańska Amelia

2. Jakubek Fabian

3. Ostrowski Krystian