Urządzili sobie spotkanie towarzyskie. Policjanci ze Sławna ukarali ich mandatami

- Jeden z mężczyzn dodatkowo spożywał alkohol w miejscu publicznym, za co również został ukarany mandatem. W przypadkach rażącego łamania obostrzeń i lekceważącego podejścia do obowiązujących zakazów trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i karą grzywny - informuje asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa policji w Sławnie.

Policjantka przypomina, że od 1 kwietnia, w obliczu pandemii COVID – 19 wprowadzane są kolejne ograniczenia. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni sławieńscy policjanci za gromadzenie się w miejscach publicznych nakładali grzywny w drodze mandatów karnych. Sporządzili do sądu 4 wnioski o ukaranie osób za nieprzestrzeganie warunków kwarantanny.

- Przypominamy, że do odwołania każda osoba do 18 roku życia nie będzie mogła wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwi ich obecność na ulicy. Obowiązuje także zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc m.in. parków, zieleńców, promenad. Wprowadzona została także minimalna odległość między pieszymi, która wynosi 2 metry. Dotyczy to także rodzin i bliskich, a wyłączeni z tego obowiązku będą jedynie rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie - dodaje.