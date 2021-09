Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka w Darłowie. Zaproszenie

Wysłuchany zostanie hymn Sybiraków, zaplanowano wystąpienia Jerzego Surowca - prezesa Związku Sybiraków - Koło w Darłowie oraz wystąpienie burmistrza miasta Darłowo, pod obeliskiem złożone zostaną kwiaty.

Przypomnijmy, że w związku z paktem Ribbentrop-Mołotow zawartym w dniu 23 sierpnia 1939 roku Związek Radziecki zobowiązał się wobec III Rzeszy do zbrojnego ataku na Polskę. Ataku na nasz kraj dokonano 17 września 1939 roku. Złamano w ten sposób pakt o nieagresji. Do niewoli sowieckiej trafiło ok. 250 tys. polskich żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Okupanci więzili, mordowali i poddawali Polaków brutalnym represjom.