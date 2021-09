Ulica Niemena w Darłowie podzielona. Mieszkaniec prosi o interwencję [zdjęcia]

- Na środku ulicy powstała taka oto konstrukcja. W swobodny sposób nie można poruszać się drogą, nie mówiąc już o zawróceniu, czy wyminięciu się dwóch pojazdów. Droga prowadzi do rowu i jest tzw. "ślepą uliczką". Komu i czemu ma służyć ta konstrukcja? Utrudnia przejazd pojazdom osobowym, nie wspominając o ciężkim sprzęcie budowlanym - napisał do nas oburzony mieszkaniec Darłowa.

W Urzędzie Miejskim w Darłowie dowiedzieliśmy się, że ulica Niemena jest stosunkowo nową drogą, a jej stan prawny jest dość skomplikowany.

- Widoczne na zdjęciach elementy znajdują się na prywatnym terenie, a właściwie na granicy z terenem miejskim. Obszar po lewej stronie służy od kilku lat jako dojazd do znajdujących się tutaj domów - wyjaśnia na początek Rafał Nagórski, zastępca burmistrza Darłowa. I jak zaznacza - Z dojazdu chciały korzystać również osoby budujące się po przeciwnej stronie. Gdy nie uzyskały zgody obecnych właścicieli, zwróciły się do miasta z pytaniem, dlaczego nie mają dostępu do drogi publicznej mimo, że taki zapis znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego.