Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Darłowo, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

Kaszmirowe fronty kuchenne, zarówno matowe, jak i te z połyskiem czy w półmacie w 2023 roku królują w najmodniejszych aranżacjach kuchni. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda kolor kaszmirowy. Podpowiadamy, z jakimi kolorami zestawić topowy kaszmir, żeby kuchenna aranżacja nie była nudna i miała ponadczasowy look. Sprawdź, z jakimi materiałami łączyć kaszmirowe fronty, żeby stworzyć modną i wyjątkową kuchnię na lata.

Planujecie majówkę? Podpowiadamy Wam co, gdzie i kiedy będzie się działo w nadmorskim Darłowie. Serdecznie Was tam zapraszamy.

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dotarliśmy do unikalnych zdjęć z 1931 r. m.in. z Krup w gminie Darłowo. Przedstawiają one finał polowania w tej okolicy. Polowanie było bardzo udane. Strzelano do zajęcy.