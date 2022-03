Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Darłowo, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Wziął urlop i zgłosił się do Caritasu. Gabriel Pawłowski, mieszkaniec gminy Darłowo to kolejna osoba, która postanowiła zostać wolontariuszem i pomagać na granicy z Ukrainą.

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (szary)

Microsoft Surface Go 2 10,5" 4GB/64GB + klawiatura

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z utęsknieniem wiele osób czeka na letnie miesiące i powrót starych i lubianych imprez w Darłowie. W tym roku czeka nas wielki „come back” Festiwalu Media i Sztuka. Co jeszcze szykuje Darłowski Ośrodek Kultury?

Dorota Chotecka i Radosław Pazura to jedno z najbardziej znanych aktorskich małżeństw w Polsce. Znana z ekranu para może pochwalić się długim stażem małżeńskim i wieloma fantastycznymi rolami. Sprawdziliśmy, jak przez lata zmienili się aktorzy. Jak wyglądali, gdy zaczynali karierę? Szczególnie dla Doroty Choteckiej czas jakby się zatrzymał!

W wieku 107 lat odszedł porucznik Józef Caban. To ostatni w powiecie sławieńskim żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku.

Przed godziną 18 do Jeżyczek (gmina Darłowo) przyleciał bocian. To dzień wcześniej, niż w ubiegłym roku, poinformowali mieszkańcy tej uroczej miejscowości. Wszyscy cieszą się, że zwiastuje nadchodzącą wiosnę, a ta rozpocznie się już w niedzielę 20 marca i potrwa do wtorku 21 czerwca.

Już 13 interwencji związanych z wypalaniem traw naliczyli w tym roku strażacy z powiatu sławieńskiego. Służby przypominają o konsekwencjach tych bezmyślnych działań.

Kryminalni z Darłowa zatrzymali 31 -letniego mężczyznę, który jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mieszkaniec Darłowa usłyszał zarzut w warunkach recydywy i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.