Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Darłowo, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Niszczycielska wichura przeszła nad powiatem sławieńskim. Od rana strażacy mieli mnóstwo interwencji związanych z powalonymi na drogi drzewami. W całym powiecie sławieńskim zanotowano do godzin popołudniowych w sobotę aż 139 interwencji. Wichura uszkodziła linie energetyczne, co spowodowało masową awarię.

Po ostatnim sztormie krajobraz na plażach w Jarosławcu i Rusinowie nie wygląda dobrze. Żywioł narobił szkód i zabrał przede wszystkim kawał plaży. Niestety, meteorolodzy zapowiadają, że w nocy z piątku na sobotę (18/19 lutego) pogoda znów będzie niebezpieczna.

Dominika Ostałowska to polska aktorka, którą amatorzy seriali najbardziej kojarzyć mogą z roli Marty Mostowiak w serialu "M jak Miłość". Ostatnio w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy zaszły duże zmiany. Aktorka przeszła sporą metamorfozę, ale jej rola w kultowym już serialu znacznie się uszczupliła. Ostałowska nie ukrywa smutku i tłumaczy, że brak obecności na planie "M jak Miłość" to nie jej wina. Co się stało?