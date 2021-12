Trwa zbiórka darów na rzecz darłowskiego hospicjum. Jak można pomóc?

Akcję można wspierać finansowo poprzez stronę internetową zrzutka.pl (z nazwą: Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie ).

- Miejsca takie jak to są skarbem dla ludzi, którzy potrzebują pomocy w najcięższych chorobach i dla ich rodzin, które same mimo najszczerszych chęci, nie potrafią niestety zapewnić odpowiedniej do stanu chorego opieki - pisze pan Tomasz Kępka, który wcześniej był kojarzony z organizacją zbiórek na rzecz Koszalińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Oprócz zbiórki pieniędzy jest też zbiórka darów, które pan Tomasz może odebrać od poszczególnych osób. Zbierane są m.in. papier toaletowy, ręczniki papierowe, maszynki do golenia, płyny do płukania jamy ustnej, balsamy do ciała, czy podkłady higieniczne 90x60.Zbiórka trwa do 7 stycznia 2022 roku. Dary można także pozostawiać w kancelarii Karoliny Warzęchowskiej przy ul Wieniawskiego 17C w Darłowie oraz w Drogerii Jasminum przy ul. przy ulicy Powstańców Warszawskich 63 także w Darłowie.