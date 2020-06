Trening i turniej na Dzień Dziecka w Klubie Ashihara Karate w Darłowie

Dla najmłodszych dzieci konkurs plastyczny pt: "Ashihara Karate w moim życiu". Trening i małe zawody odbyły się bez publiczności z ograniczoną liczbą uczestników na bezpiecznych zasadach, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Sportu dotyczącymi prowadzenia zajęć sportowych i sztuk walki podczas epidemii COVID -19.

- W treningu i mini zawodach uczestniczyli młodzi zawodnicy Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu z miasta i gminy Darłowo w przedziale wiekowym od 7 do 10 lat. Po wspólnej rozgrzewce wszystkich uczestników treningu z zachowaniem dystansu 2 metrów pomiędzy zawodnikami przystąpiono do rywalizacji sportowej. W konkurencji kumite - walki karate z cieniem wszystkie dzieci zaprezentowały dobry poziom oraz przygotowanie kondycyjne i techniczne - informuje Dariusz Winiarski, prezes Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie.

Jak dodaje, szczególne emocje towarzyszyły konkurencji władania - nunchaku, w której młodzi zawodnicy musieli wykazać się dużą pomysłowością. - Dobry poziom zaprezentowały także wszystkie startujące dzieci konkurencji kihon. Dodatkową atrakcją dla uczestników zawodów były zabawy sprawnościowe oraz mała wystawa prac zgłoszonych do konkursu plastycznego. Do wyróżniających się zawodników startujących w turnieju należeli: Amelia i Oliwier Hernas, Leon Sławnikowski, Karol Marciniak i Wojciech Janiszewski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został - Leon Sławnikowski, który we wszystkich konkurencjach zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej żak starszy - mówi prezes klubu.