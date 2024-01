Trasy spacerowe do 66 km od Darłowa. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 3 - 4 lutego

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną ścieżkę na spacer z Darłowa? Nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 66 km od Darłowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w pobliżu Darłowa przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki ze spacerem z Darłowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Darłowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w Darłowie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 04 lutego w Darłowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 47%. 🌳 Trasa spacerowa: Pomorska Droga Św. Jakuba Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Trasę spacerową mieszkańcom Darłowa poleca Kolobrzeg_REGENERACJA Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r.

Foto: Anna Ptaszyńska

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m Kulkam poleca trasę spacerowiczom z Darłowa

Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała. Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ). Przy okazji polecam przejście się wcześniej Krainą Rummela tudzież trasą "U źródeł Studnicy" - ciężko mi stwierdzić, która nazwa jest właściwa (przejście z drugiej strony jeziora Studzieniczno Małe niż prowadzi żółty szlak, ale naprawdę warto nadłożyć drogi, bo trasa jest bardzo malownicza!). Niestety oznaczenie szlaku od strony Miastka jest fatalne (żółtego szlaku praktycznie nie ma), ale już w lesie pojawiają się drogowskazy. Żałuję, że nie nagrałam tej trasy, ale na mapie Miastka i okolic chyba można ją znaleźć.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Czerwony E-9 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,56 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 22 811 m

Suma podejść: 118 442 m

Suma zejść: 118 443 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę mieszkańcom Darłowa Przez Kołobrzeg biegnie szlak turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony kolorem czerwonym. Odcinek kołobrzeski jest tylko małym fragmentem dużego europejskiego szlaku ciągnącego się od Atlantyku przez brzegi Morza Północnego, Morza Bałtyckiego po miejscowość Braniewo na wschodnich rubieżach Polski. Kołobrzeski odcinek to około 12 km. Przebieg szlaku:

ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Towarowa, ul. Morska, Bulwar J. Szymańskiego, Al. Nadmorska, Al. Sułkowskiego

Atrakcje, ciekawe miejsca: Zespół Szkół Morskich - jedna z niewielu szkół średnich w Polsce kształcąca młodzież w kierunku morskim.

Park Jedności Narodowej - (dawniej lasek Załęże lub Maikuhle) - prawdopodobnie najstarszy park miejski w Polsce.

Port Rybacki - barwne miejsce w, którym można podpatrzeć jak wygląda ciężka praca ludzi morza. w godzinach porannych funkcjonuje tu targ rybny, gdzie można się zaopatrzyć w świeżą rybę „prosto z kutra”

Reduta Solna - wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Obecnie oblegają ja piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty znajduje się Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie będzie można podziewać muzealne okręty wojskowe.

Solne źródło - miejsce gdzie wypływa kołobrzeska solanka, której warto posmakować.

Port Jachtowy - przepiękna marina żeglarska na miarę XXI wieku. Warto poświęcić odrobine czasu na spacer po marinie, gdzie zawijają jachty z różnych zakątków Europy i Świata.

Reduta Morast - inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.

Regionalnego Centrum Kultury oraz scena plenerowa

Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem - upamiętniający symboliczne zaślubiny Polski z morzem 18 marca 1945. Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Molo - wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220 m, a szerokość 9m.

Park im. Stefana Żeromskiego - dla aktywnych i niezmęczonych ścieżka zdrowia z licznymi stacjami, na których można przetestować swoją sprawność fizyczną.

Kamienny Szaniec - element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Do dziś pozostały jedynie fragmenty, które zostały odpowiednio zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

Ekopark wschodni - użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Darłowie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.