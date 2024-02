Trasy spacerowe do 66 km od Darłowa. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 24 - 25 lutego

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na ciekawą trasę na spacer z Darłowa? Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różny czas przejścia, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 66 km od Darłowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Darłowa proponujemy na weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Darłowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w Darłowie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 25 lutego w Darłowie ma być 12°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m Trasę spacerową mieszkańcom Darłowa poleca Kulkam Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała.

Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ). Przy okazji polecam przejście się wcześniej Krainą Rummela tudzież trasą "U źródeł Studnicy" - ciężko mi stwierdzić, która nazwa jest właściwa (przejście z drugiej strony jeziora Studzieniczno Małe niż prowadzi żółty szlak, ale naprawdę warto nadłożyć drogi, bo trasa jest bardzo malownicza!). Niestety oznaczenie szlaku od strony Miastka jest fatalne (żółtego szlaku praktycznie nie ma), ale już w lesie pojawiają się drogowskazy. Żałuję, że nie nagrałam tej trasy, ale na mapie Miastka i okolic chyba można ją znaleźć.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak im. Jana Frankowskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,64 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 27 m

Suma zejść: 21 m Trasę dla spacerowiczów z Darłowa poleca Kolobrzeg_REGENERACJA Jeden z najkrótszych szlaków turystycznych województwa zachodniopomorskiego można odnaleźć w Kołobrzegu. Szlak znakowany jest kolorem zielonym i nosi imię wielkiego społecznika, miłośnika Kołobrzegu - Jana Frankowskiego, który zasłużył się jako twórca pierwszego powojennego przewodnika po mieście i okolicach. Pasjonat książek, mistrz bibliotekarstwa. Przebieg szlaku:

Latarnia Morska ,ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, ul. Rzeczna, ul. Emilii Gierczak, ul. Armii Krajowej, ul. Budowlana, ul. Kamienna, ul. Bogusława X, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Bindaż grabowy - urokliwa aleja ściśle obsadzona grabami, których korony splatają się ze sobą tworząc rodzaj sklepienia. Pierwotne założenie przestrzenne powstało już w XIX wieku, na przestrzeni ostatnich lat bindaż przeszedł gruntowną renowację, a tym samym odzyskał blask z czasów przedwojennych.

Regionalnego Centrum Kultury - miejsce gdzie odbywa się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych - koncerty, spektakle recitale oraz wystawy. W sezonie letnim funkcjonuje także scena plenerowa.

Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza - urokliwy bulwar biegnący wzdłuż Parsęty.

Muzeum Oręża Polskiego - Dzieje Oręża Polskiego - wystawa przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Ponad 70 pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii eksponowane są w sali techniki oraz na wystawie plenerowej. Wystawy stałe: dzieje oręża polskiego, zaślubiny z morzem.

Kamienica mieszczańska z XV w. - jedyna pamiątka po bogatych hanzeatyckich czasach. Późnogotycka kamieniczka mieszczańska zbudowana w XV wieku, należała do rodziny Schliefenów. Obecnie miejsce wystaw czasowych muzeum.

Ratusz - to najważniejsza, świecka budowla miasta, ze względu na koleje losu do dnia dzisiejszego nie zachowywał się pierwotna bryła. „Dzisiejszy” Ratusz wybudowano w latach 1829-1832 roku, wg. Projektu Karola Fryderyka Schinkla, obecnie jest siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Poszukiwaczy tajemnic i legend powinna zaciekawić tajemnicza „głowa” i postacią Adebara, rozwiązania zagadki należy szukać na murach ratusza.

Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP - najcenniejszą budowlą miasta jest monumentalny pięcionawowy kościół wzniesiony na przełomie XIV/XV wieku, który stanowi doskonały przykład gotyku pomorskiego. Jest to jedyny w Polsce 5 nawowy kościół z zabytkowym wystrojem wnętrz, zainteresowanie turystów wzbudzają kule armatnie wmurowane w mury, a także cztery krzywe filary, których odchylenie od pionu wynosi około 60 cm.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Krainy Lasów i Jezior (Żydowo - Jasień) - Pieszy Niebieski ver. 2017 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,61 km

Czas trwania spaceru: 51 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podejść: 2 555 m

Suma zejść: 2 572 m JJ_Active poleca trasę spacerowiczom z Darłowa Szlak "Krainy lasów i jezior" PM - 161 n /długość 115 km/

Żydowo - Jezioro Bobięcińskie Wielkie - Bobięcino - Jezioro Lednik - Miastko - Rezerwat "Jezioro Kamień" - Rezerwat "Jezioro Orle" - Rezerwat "Jezioro Smołowe" - Jezioro Dolsko - Pietrzykowy - Brzeźno Szlacheckie - Rekowo - Płotowo - Sierżno - Bytów - Jezioro Jeleń - Jezioro Stary Staw - Pomysk Wielki - Golczewo - Parchowo - Jamno - Żukówko - Młynki - Jezioro Duże Obrowo - Jezioro Jasień - Jasień

Nawiguj

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.