Trasy spacerowe do 66 km od Darłowa. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 30 - 31 marca

Szukasz pomysłu na ciekawą trasę spacerową z Darłowa? Nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różną długość, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 66 km od Darłowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Darłowa przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Darłowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Darłowie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Krainy Lasów i Jezior (Żydowo - Jasień) - Pieszy Niebieski ver. 2017 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,61 km

Czas trwania spaceru: 51 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podejść: 2 555 m

Suma zejść: 2 572 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Darłowa Szlak "Krainy lasów i jezior" PM - 161 n /długość 115 km/

Żydowo - Jezioro Bobięcińskie Wielkie - Bobięcino - Jezioro Lednik - Miastko - Rezerwat "Jezioro Kamień" - Rezerwat "Jezioro Orle" - Rezerwat "Jezioro Smołowe" - Jezioro Dolsko - Pietrzykowy - Brzeźno Szlacheckie - Rekowo - Płotowo - Sierżno - Bytów - Jezioro Jeleń - Jezioro Stary Staw - Pomysk Wielki - Golczewo - Parchowo - Jamno - Żukówko - Młynki - Jezioro Duże Obrowo - Jezioro Jasień - Jasień

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Trasę dla spacerowiczów z Darłowa poleca GR3miasto Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży.

Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Darłówko - przesmyk z jez. Kopań Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 422 m

Suma zejść: 461 m Trasę dla spacerowiczów z Darłowa poleca Wojciechstypa Spacer plażą z Darłówka do przesmyku łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Przy niskim poziomie wody w jeziorze i niezbyt dużej fali na Bałtyku przesmyk jest "nieczynny", czyli nie ma bezpośredniego połączenia jeziora z Bałtykiem. Powrót do Darłówka trasą pieszo - rowerową na wale pomiędzy jeziorem a morzem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Darłowie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Dlaczego warto spacerować?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.