Trasy rowerowe do 34 km od Darłowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Darłowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Jamnie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 181 m

Suma zjazdów: 181 m

Trasę dla rowerzystów z Darłowa poleca Forum_Koszalin

Jamno to wyjątkowa dzielnica miasta do której zaprowadzi cię malowniczo poprowadzona (wzdłuż rzeki Dzierżęcinki) droga dla rowerów. Trasa w ciekawy sposób łączy Forum Koszalin / Wodną Dolinę z przystanią w Jamnie. Wybierając się na tą niespełna 27 kilometrową wycieczkę możesz spokojnie skorzystać z oferty Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Poznaj niezwykle ciekawą historię Jamna, a także zabytki i kulturę Jamneńską, zrelaksuj się na przystani jachtowej. Podczas sezonu letniego możesz także przeprawić się przez jezioro Jamno - z pomocą przyjdzie Ci „Julek” oraz „Koszałek”.

