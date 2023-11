Trasy nordic walking do 66 km od Darłowa. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 25 - 26 listopada

Nordic walking w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.