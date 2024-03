Trasy na rower do 34 km od Darłowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Darłowa

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Darłowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Jamno to wyjątkowa dzielnica miasta do której zaprowadzi cię malowniczo poprowadzona (wzdłuż rzeki Dzierżęcinki) droga dla rowerów. Trasa w ciekawy sposób łączy Forum Koszalin / Wodną Dolinę z przystanią w Jamnie. Wybierając się na tą niespełna 27 kilometrową wycieczkę możesz spokojnie skorzystać z oferty Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Poznaj niezwykle ciekawą historię Jamna, a także zabytki i kulturę Jamneńską, zrelaksuj się na przystani jachtowej. Podczas sezonu letniego możesz także przeprawić się przez jezioro Jamno - z pomocą przyjdzie Ci „Julek” oraz „Koszałek”. Nawiguj

Wystartuj w „Tour de Jamno” i pokonaj około 50 kilometrową wycieczkę poprowadzoną w większości po drogach dla rowerów. To jedna z najbardziej klasycznych pętli w okolicach Koszalina i zarazem ulubiona trasa wielu rowerzystów. W sezonie, gdy funkcjonuje tramwaj wodny możesz z Mielna przeprawić się przez jezioro, aby skrócić podróż i wrócić bezpośrednio do Koszalina. Nawiguj

Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów. Nawiguj

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.