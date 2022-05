To będzie koncertowe lato w Darłowie. Na scenie m.in. Anita Lipnicka i Chłopcy z Placu Broni

W wakacje 2022 roku Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na Muzyczne Piątki w ramach Kultury na Fali. Między 22 lipca a 2 września zaplanowano koncerty na rynku miejskim w Darłowie. Imprezy odbywać się będą w piątki o godz. 20:00, a wstęp na koncert będzie bezpłatny.

Muzyczne Piątki 2022:

22 lipca - KRAKÓW STREET BAND

29 lipca - POPARZENI KAWĄ TRZY

5 sierpnia - na wesoło: suport WHO IS WHO, KABARET ŁOWCY. B

19 sierpnia - Chłopcy z Placu Broni

26 sierpnia - LOKA

2 września - ZGAGAFARI + Niezbędny Balast

- Nie są to jedyne atrakcje tego lata jakie dla państwa szykujemy. Do tego dorzucamy aż 9 koncertów organowych, co najmniej dwa muzyczne wydarzenia w ramach Festiwalu Filmów Skandynawskich (koncert LAWAAI), wyjątkowy festiwal rodem z Jamajki – Reggaenwalde Festiwal – i tu dwa wieczory stanowiące muzyczne maratony. Zagrają m.in.: Vavamuffin, Kapela ze Wsi Warszawa, Gooral/Paprodziad, Big Up!, zespół TABU – i wiele innych atrakcji. Reaktywowany po pandemii festiwal Media i Sztuka – to także wydarzenia muzyczne. Tu nie zabraknie Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej, a gwiazdą tego festiwalu będzie Anita Lipnicka. Zadbamy o to by w Darłowie nie zabrakło opery i operetki, wpisujących się w charakter miasta – szant, projektu muzycznego powiązanego z Tyrmandem… jednym słowem – będzie się działo w Darłowie tego LATA!!! O wszystkim będziemy informować. Tymczasem zachęcamy do tego by śledzić nas na bieżąco – a pozyskaną wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych rozprowadzać i podawać dalej - zachęca Magdalena Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.