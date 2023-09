7.1 Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego Ondansetronum Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom 8.0 Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant Aprepitantum Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom 10.0 Leki przeciwbiegunkowe - loperamid Loperamidi hydrochloridum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit 11.0 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit 11.1 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym i mikroskopowym zapaleniu jelita grubego Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit 11.2 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - w eozynofilowym zapaleniu przełyku Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit 12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit 12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Sulfasalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit

TT