Tak wyglądało Darłowo w latach 1997-2003. Poznajecie miejsca i ludzi na zdjęciach? Wojciech Kulig

Pamiętacie, jak wyglądało Darłowo w latach 1997-2003? Zapraszamy do wehikułu czasu, który zabierze was do lat dzieciństwa i młodości w pięknej nadmorskiej miejscowości. Zobaczycie, jak się ubieraliśmy i jak wyglądały poszczególne miejsca w Darłowie. Zdjęcia pochodzą z bogatego archiwum fotografa Krzysztofa Sokołowa, byłego współpracownika Głosu Koszalińskiego.