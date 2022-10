Tak wyglądają grzyby, które zebrała mieszkanka okolic Darłowa [zdjęcia]

Podczas grzybobrania warto zachować rozsądek, rozwagę i większą wyobraźnię. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa.

W minionych latach sławieńscy policjanci wielokrotnie prowadzili poszukiwania grzybiarzy, którzy stracili orientację w terenie nie potrafiąc znaleźć drogi powrotnej do zaparkowanego pojazdu czy domu. W wielu przypadkach osoby zaginione, wszedłszy do lasu, nie stosowały się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Pamiętajmy!

udając się do lasu zaparkuj pojazd w miejscu do tego przeznaczonym; pozostaw auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei

dokładnie zabezpiecz pojazd: pozamykaj drzwi, okna

nie pozostawiaj w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów).

Jak bezpiecznie zbierać grzyby w lesie?

idąc do lasu, zabierz ze sobą koniecznie telefon, może przydać się w sytuacji kryzysowej

gdy idziesz w grupie, nie odłączaj się od niej

jeśli zabierasz ze sobą dzieci lub osoby starsze, nie trać ich z pola widzenia

bez znajomości terenu nie wchodź w głąb lasu, pozostań w pobliżu miejsca wejścia do lasu; zapamiętaj charakterystyczne elementy – numery słupków granicznych

poinformuj kogoś o miejscu swojej wyprawy do lasu.

Jeżeli zaginiony odnajdzie drogę na własną rękę, powinien niezwłocznie powiadomić policję, że już nie potrzebuje pomocy.