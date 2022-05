Tajemnice Darłowa. Dawny ściśle tajny poligon [zdjęcia]

Po II wojnie światowej na zachód od Darłówka odkryto żelbetonową budowlę o tajemniczym wyglądzie. To właśnie tutaj testowano największe kolejowe armaty świata, czyli Dora i Gustaw. To tu oddawano strzały na odległość nawet 40 kilometrów. W 2016 roku mieliśmy okazję odwiedzić to wyjątkowe miejsce. Przypominamy to, czego się dowiedzieliśmy.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania potężnych fundamentów pod torowiska i pod montownie, które dziś są niemal całkowicie porośnięte mchem i trawą. Na swojej drodze spotykaliśmy betonowe podstawy, na których kiedyś były zamontowane maszty. Według pewnych źródeł maszty były ustawione co 25 metrów, a na nich wisiały siatki imitujące nadmorski teren. Wszystko po to, by armata gigant nie była widoczna z powietrza. Jednak są też podejrzenia, że w rzeczywistości były to lampy, które oświetlały torowisko.

Nasz przewodnik zwracał uwagę na wyjątkowy, a wręcz idealny rozstaw kolumn muru. Niemiecka myśl konstruktorska była naprawdę na wysokim poziomie. Po drodze napotkaliśmy bezokienny schron wykonany z betonu i cegieł, które zostały wytworzone w pobliskiej cegielni w Pieńkowie. Na niektórych cegłach widać jeszcze napis świadczący o tym skąd pochodzą. W samym schronie jest tylko kilka pomieszczeń, do których w czasie wystrzałów pocisków z Dory (największej kolejowej armaty) chowali się niemieccy żołnierze. Podobno przy pierwszym strzale huk armaty był tak potężny, że z murów wypadały deski, a w odległym o 5 km darłowskim Zamku Książąt Pomorskich wyleciały wszystkie szyby.