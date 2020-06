Szynobus ze Sławna do Darłowa wraca na tory. W rozkładzie dostępny od 14 czerwca

Od 18 marca szynobus na trasie Sławno – Darłowo nie funkcjonuje ze względu na pandemię koronawirusa. W ostatnich dniach na stronie Polregio pociąg pojawił się w rozkładzie od 14 czerwca, czyli od najbliższej niedzieli. Ze Sławna do Darłowa pojedzie wtedy o godz. 6:40, 9:49, 15:05, 16:20 i 18:50. Z Darłowa do Sławna wyjedzie o godz. 7:25, 10:23, 15:33, 17:13 i 19:20.

Od poniedziałku do piątku kursy ze Sławna do Darłowa będą się odbywały w godz. 5:42, 6:40, 15:05, 16:20, 18:50. Z Darłowa do Sławna w godz. 6:11, 7:25, 15:33,17:13 i 19:20. Od 27 czerwca w weekendy dojdą dodatkowe połączenia ze Sławna o godz. 11:33 oraz 13:12, a także z Darłowa do Sławna o godz. 12:32 i 14:11. Będzie też więcej połączeń od poniedziałku do piątku.