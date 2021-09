Szynobus ze Sławna do Darłowa w wakacje 2021 przewiózł ponad 13 tysięcy pasażerów

Dane brane pod uwagę to okres od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

- W lipcu największe obłożenie objęło tydzień między 12 a 18 lipca, gdzie pociągi przewiozły ponad 1,6 tys. osób. Z kolei w sierpniu najwięcej chętnych było w okresie od 16 do 22 sierpnia, kiedy to składy przewiozły 1729 pasażerów - poinformował nas Łukasz Jucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Są to dane lepsze, niż za poprzednie wakacje 2020 roku, kiedy to szynobus przewiózł 12 251 pasażerów. Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z lokalnymi samorządami organizuje wspomniane połączenie.

Aktualny rozkład jazdy szynobusu na trasie Sławno - Darłowo oraz Darłowo - Sławno.

Obecnie pociąg ze Sławna do Darłowa od poniedziałku do czwartku kursuje w godz: 5:52, 6:52, 13:56, 16:13, w piątek w godz: 5:52, 6:52, 13:56, 16:13 i 18:30, w sobotę 6:52, 10:08, 13:56 i 16:13, a w niedzielę w godz. 6:52, 10:08, 13:56, 16:13 i 18:30.