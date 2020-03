Sytuacja epidemiologiczna w powiecie sławieńskim (24 marca)

Liczba osób objętych kwarantanną domową stale wzrasta, a jest to związane z tym, że cały czas do kraju wracają Polacy z zagranicy.

Do godz. 18:00 dnia 24 marca w województwie zachodniopomorskim odnotowano 26 przypadków koronawirusa. W powiecie sławieńskim nie ma jak do tej pory żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia nowym wirusem. Warto też dodać, że jeśli dana osoba, która wraca z zagranicy nie ma możliwości odbycia kwarantanny domowej przez 14 dni w domu, to zostanie przewieziona do specjalnego rządowego ośrodka kwarantanny.

Rotacyjny tryb pracy w darłowskim ratuszu

Burmistrz Darłowa podjął decyzję o pracy rotacyjnej w darłowskim ratuszu. Podzielił zespół pracowników na kilka grup, tak żeby wszyscy urzędnicy nie pracowali jednocześnie. - Chodzi o to, żeby znaczna część urzędników pracowała w domu. To wszystko na wypadek, gdyby któryś z pracowników miał mieć kwarantannę. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby kwarantanna rozszerzyła się na wszystkich, a tym samym żeby ratusz nie zaprzestał działalności - informuje Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Przez kilka najbliższych dni włodarz oraz część urzędników będzie pracować w domach. Będzie również w kontakcie telefonicznym z pracownikami. Od poniedziałku te osoby wrócą do ratusza, a sekretarz miasta wraz drugą grupą pracowników będzie pracował w domach.