Świąteczne akcje dla domów dziecka w Darłowie. "Dziękujemy za każdy okruszek dobra"

- Święta Bożego Narodzenia, to czas, w którym szczególnie cenne jest dla wszystkich nas wszystkich ciepło i oznaki serdeczności ze strony innych ludzi. Dla dzieci to czas spełniania marzeń, obfitości i prezentów, na które tak bardzo czekają. Dlatego też, pragniemy przekazać serdeczne wyrazy podziękowania dla wszystkich, którzy otworzyli serca i włączyli się w pomoc dzieciom - pisze do naszej redakcji pani Urszula Jarzębska, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie.

Jak informuje, świąteczne akcje pomocy, w tym m.in. ,, Choinka od Leśników", ,,Świąteczna Akcja Mikołajkowa", ,,Mikołaj w Koronie" oraz wiele innych form pomocy, przyczyniły się do ogromu uśmiechu na twarzach dzieci z Domu Dziecka nr 1 i nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie.

- Dziękujemy za każdy okruszek dobra i miłości okazany naszym milusińskim. Dziękujemy za każdy gest dobroci, ofiarności i życzliwości, który znaczy dla Nas bardzo wiele. Dzięki przychylności i zaangażowaniu wszystkich darczyńców mogliśmy podarować "uśmiech na święta" dzieciom, które tego potrzebują. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha, a w nadchodzącym Nowym Roku spełnienia wszystkich marzeń - dodaje pani Urszula Jarzębska.