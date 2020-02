Sukcesy tancerzy S-TEN z Darłowa na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego [ZDJĘCIA]

Podopieczni S-TEN Darłowo zdobyli:

1 miejsce grupa Original Squad Dancehall formacje do lat 15

1 miejsce Weronika Hały Dancehall solo powyżej 15 lat

1 miejsce Natalia Popow i Natasza Długasiewicz Dancehall duet lat 13

1 miejsce Wiktoria Makarska Dancehall solo do lat 9

2 miejsce Lena Kopal Hip-Hop solo do lat 7

2 miejsce Antonina Dusza Dancehall solo do lat 9

2 miejsce Natasza Długasiewicz Dancehall solo 14-15 lat

3 miejsce grupa Original Squad Hip-Hop formacje 12-15 lat

3 miejsce grupa Flow Kids Hip-Hop formacje 8-11 lat

3 miejsce grupa Flow Kids Dancehall formacje do lat 15

3 miejsce grupa Juniorki Hip-Hop formacje do lat 7

3 miejsce Maria Kowalska Hip-Hop solo do lat 7

3 miejsce Maja Oleksiak Dancehall solo do lat 9

3 miejsce Aleksandra Twardowska Dancehall solo do lat 11

3 miejsce Aleksandra Twardowska i Lena Sapieja Hip-Hop duet lat 11

3 miejsce Hanna Kozłowska i Aleksandra Leska Hip-Hop duet 12-13 lat

4 miejsce Apolonia Bakalarz Dancehall solo do lat 9

4 miejsce Lena Sapieja Dancehall solo do lat 11

4 miejsce Weronika Hały Hip-Hop solo powyżej lat 15

5 miejsce Zuzanna Lipicz Hip-Hop solo 8-9 lat (na 30 uczestników)

5 miejsce grupa SuperStars Hip-Hop formacje do lat 11