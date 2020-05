Strefa Płatnego Parkowania w Darłowie. Od kiedy opłaty?

Płatne parkingi niestrzeżone będą funkcjonować do 31 sierpnia w godz. od 8:00 do 23:00. Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego będzie działać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Płatne parkingi (łącznie 9 parkometrów), których administratorem jest Darłowski Ośrodek Kultury znajdują się przy ul. Dorszowej, Conrada, Chopina, Jana Pawła II oraz Zamkowej. Cena za pierwszą godzinę wynosi 3 zł. za drugą godzinę 3,60 zł, za cały dzień 15 zł. Strefa płatnego parkowania (łącznie 30 parkometrów), której administratorem jest miasto Darłowo funkcjonuje przy ul. Słowiańskiej, Jagiellońskiej, Jana Pawła II, Józefa Muchy, Kapitańskiej, Jachtowej, Plażowej, Kotwicznej, Żaglowej, Marynarskiej, Bosmańskiej i Admiralskiej. W strefie za pierwszą godzinę również zapłacimy 3 zł, za drugą godzinę 3,60 zł za cały dzień 15 zł.

Warto pamiętać, że jeśli nie zapłacimy za parking lub przekroczymy czas parkowania będziemy musieli zapłacić dodatkową opłatę. W przypadku strefy płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł. Na parkingach płatnych opłata dodatkowa wynosi 100,00 zł.

Korzystający z parkingów wspieramy kulturę w Darłowie, w tym funkcjonowanie kina Bajka.