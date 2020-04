Straż Miejska w Darłowie będzie karać "maseczkami"

- Pamiętajmy, wychodząc z domu, o zakrycia nosa i ust. W Darłowie, w najbliższych dniach, Straż Miejska będzie „karać” opornych maseczkami – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, który zalecił strażnikom nietypowe karanie mieszkańców w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów.

Jak tłumaczy, wszystko po to, by każdy nauczył się funkcjonowania w nowych realiach, a przy okazji aby realnie odczuł wsparcie samorządu. - Rządowe rozporządzenie nakładające od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa nie było doprecyzowane właściwie do ostatnich chwil. Dlatego też miasto Darłowo z dużym wyprzedzeniem rozpoczęło akcję zaopatrywania mieszkańców w maseczki ochronne. I z tego planu wywiązało się bardzo dobrze. Otóż do 15 kwietnia z pomocą pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, pracowników Straży Miejskiej, zarządców nieruchomości i miejskich radnych w Darłowie rozprowadzono blisko 17 tysięcy maseczek, a więc o kilka tysięcy więcej niż wynosi liczba wszystkich mieszkańców - dodaje Rafał Nagórski z Urzędu Miejskiego w Darłowie.