Straż miejska w Darłowie apeluje do mieszkańców: Zostańcie w domach! [ZDJĘCIA]

- Ze względu na stan epidemii apelujemy: zostań w domu, zmniejsz ryzyko zakażenia siebie i swoich bliskich – to część komunikatu, który przez megafon z samochodu straży miejskiej trafia do mieszkańców Darłowa.

Jak przekazuje Rafał Nagórski, pełnomocnik burmistrz Darłowa, 25 marca rząd wprowadził całkowity zakaz zgromadzeń i przemieszczania się za wyjątkiem drogi do pracy i konieczności załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego. Informacje na ten temat również przekazywane są mieszkańcom. Samochód straży miejskiej krąży po darłowskich ulicach przed południem i w godzinach wieczornych. Dodatkowo specjalne komunikaty rozlegają się z głośnika zainstalowanego na darłowskim ratuszu.

- Wszystko po to, aby nasz apel o pozostanie w domach dotarł do jak największej liczby osób – mówi Tomasz Bobin, sekretarz miasta.

- Już po pierwszych godzinach widać, że mieszkańcy reagują pozytywnie i stosują się do zaleceń – informuje Rafał Musiał, komendant Straży Miejskiej w Darłowie.

- Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych – to kolejna część komunikatu kierowanego do mieszkańców Darłowa.