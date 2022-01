Spacer do 66 km od Darłowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 stycznia?

Spacerem w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Darłowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 15 stycznia w Darłowie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Darłowie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 112,61 km

Czas trwania spaceru: 51 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podejść: 2 555 m

Suma zejść: 2 572 m

Spacerowiczom z Darłowa trasę poleca JJ_Active

Szlak "Krainy lasów i jezior" PM - 161 n /długość 115 km/

Żydowo - Jezioro Bobięcińskie Wielkie - Bobięcino - Jezioro Lednik - Miastko - Rezerwat "Jezioro Kamień" - Rezerwat "Jezioro Orle" - Rezerwat "Jezioro Smołowe" - Jezioro Dolsko - Pietrzykowy - Brzeźno Szlacheckie - Rekowo - Płotowo - Sierżno - Bytów - Jezioro Jeleń - Jezioro Stary Staw - Pomysk Wielki - Golczewo - Parchowo - Jamno - Żukówko - Młynki - Jezioro Duże Obrowo - Jezioro Jasień - Jasień

