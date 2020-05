Sławno: Trwa ustalanie przyczyn wybuchu gazu w bloku mieszkalnym

Do potężnej eksplozji doszło w niedzielę rano w bloku mieszkalnym przy ul. Prusa na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich w Sławnie. Sławieńska policja informuje, że w pomieszczeniu piwnicznym budynku doszło do wybuchu gazu. W jego wyniku poszkodowany został 38-letni mężczyzna, mieszkaniec bloku, który akurat schodził do piwnicy. Jak informują nas służby, doznał on 50 proc. poparzeń ciała. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Niegroźnie ranna została również jeszcze jedna osoba, która była opatrywana przez ratowników na miejscu zdarzenia.

Nadal jednak nie wiadomo, co spowodowało, że doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej i w efekcie potężnej eksplozji, która zbudziła mieszkańców okolicznych budynków. - Początkowo było ewakuowanych 17 osób, ale część z nich była z budynków przyległych do tego, w którym nastąpił wybuch. Okazało się, że nie doszło tam do naruszenia konstrukcji i te osoby mogły powrócić do swoich domów. W efekcie 12 osób musiało opuścić zniszczony budynek. W ewakuowanej części bloku mieściło się sześć lokali, w tym jeden lokal komunalny. W jednym z mieszkań znajdowało się małżeństwo z dwójką dzieci - mówi nam Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Tę rodzinę skierowaliśmy do tymczasowego lokalu przy hali sportowej. Reszta osób udała się do swoich rodzin. Zniszczenia są bardzo duże. Ostateczną decyzję, czy budynek nadaje się do remontu podejmie biegły - dodaje włodarz miasta.

Burmistrz potwierdza, że w budynku wcześniej prowadzone były prace związane z przyłączem gazowym. Przyczyny niedzielnego zdarzenia wciąż wyjaśnia policja. Część rzeczy poszkodowanych mieszkańców udało się wynieść z budynku. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie ma na razie możliwości wstępu do bloku mieszkalnego.