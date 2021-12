Sławno. Sprawdzają dzikie koczowiska i pustostany

Miejsca, w których zbierają się osoby bezdomne to najczęściej dworce, dzikie koczowiska i ogrody działkowe.

- W jednym z pustostanów funkcjonariusze zauważyli leżącego mężczyznę. Podczas rozmowy ustalili, że od jakiegoś czasu jest bezdomny. 60 - latek uskarżał się na silny ból w okolicach brzucha. Policjanci bez chwili zastanowienia wezwali na miejsce karetkę. Mężczyzna został odwieziony do szpitala - informuje asp. Kinga Warczak, rzecznik sławieńskiej policji. Jednocześnie apeluje do wszystkich, którzy znają miejsca gromadzenia się bezdomnych, by informowali o tym policję, pod nr tel 112.