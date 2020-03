Sławno: Ruszyli z pomocą dla medyków i ekspedientek, szyją maseczki

- Od dzisiaj ruszyły maszyny do szycia, będą szyte maseczki. Do akcji zgłosiły się kobiety o wielkim sercu - informuje Ewelina Stach, radna Rady Miejskiej w Sławnie. - Dużo osób również pomogło w dostarczeniu potrzebnych materiałów, ale będziemy ich potrzebować jeszcze więcej - dodaje.

Jakich materiałów potrzeba?

1.100% bawełna, najlepiej tzw. pościelowa, gramatura ok. 100-150 g lub mikrofibra 150g/dwuwarstwowa.

2.Flizelina – miękka, elastyczna, nie może być podgumowana.

3.Gumki lub troczki do zamocowania.

- Jesteście wspaniali, w takich chwilach wiemy, że możemy na siebie liczyć. Zatem apel do was kochani, jeżeli ktoś ma maszynę w domu, potrzebne materiały i chciałby dołączyć, to serdecznie zapraszam - mówi Ewelina Stach i zachęca do kontaktu, tel. 663 710 857.