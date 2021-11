Sławno: Ogłosili przetarg na przebudowę stadionu. Prace mają się rozpocząć w 2022 roku

Oferty można składać do 16 grudnia, do godz. 10:00. Postępowanie przetargowe dotyczy przebudowy i remontu stadionu miejskiego. Na inwestycję Urząd Miejski w Sławnie otrzymał blisko 2,5 mln dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”.

- Obiekt będzie spełniał V kategorię dla stadionów i obiektów lekkoatletycznych. Prace mają ruszyć w 2022 roku, a zakończenie prac przewidziano na 2023 rok. Na terenie stadionu powstanie bieżnia okrężna czterotorowa (400m) z sześciotorową bieżnią prostą (110m) wraz z odwodnieniem - przekazuje Rafał Szymczewski z Urzędu Miejskiego w Sławnie i zaznacza, że realizacja inwestycji to kolejny efekt owocnej współpracy Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Sławna i Pawła Szefernakera – wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i posła ziemi koszalińskiej.

Arena lekkoatletyczna posiadała będzie m.in. dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym, rozbiegi do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie, rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej, dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce, rów z wodą do biegów z przeszkodami.