Sesja w Darłowie. Radni podejmowali decyzje zdalnie [ZDJĘCIA]

Epidemia: Raport minuta po minucie. 14 ofiar śmiertelnych

Raport 26 marca 2020: 1120 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. 14 osób zmarło. Rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu wychodzenia z domu, z wyjątkiem wyjścia do pracy, sklepu, apteki czy do lekarza. Szkoły będą zamknięte do Świąt Wielkanocnych. Nie będzie też zajęć na...