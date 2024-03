Ścieżki spacerowe do 66 km od Darłowa. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 16 - 17 marca

Nie masz pomysłu na niebanalną trasę spacerową z Darłowa? Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, i dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 66 km od Darłowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Darłowa warto sprawdzić w weekend.

Trasy spacerowe w okolicy Darłowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 66 km od Darłowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 marca w Darłowie ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 53%. W niedzielę 17 marca w Darłowie ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 29%. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Solny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 24 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę spacerowiczom z Darłowa Jest to szlak turystyczny powstały na bazie średniowiecznego traktu handlowego biegnącego z nad morza na południe kraju. Średniowieczni kupcy podróżowali wozami wypełnionymi drogocennym towarem - solą zakupioną w Kołobrzegu - do centralnych regionów kraju. Szlak oznaczono kolorem czerwonym, jego całkowita długość to 152 km, kołobrzeski odcinek to zaledwie 4km. Szlak swój bieg rozpoczyna w Kołobrzegu przy Baszcie Lontowej (zwanej Prochową), kończy się natomiast w krainie jezior na Pojezierzu Drawskim - w miejscowości Czaplinek.

Przebieg szlaku:

Baszta Lontowa (zwana Prochową), ul. Dubois, przejście pomiędzy ul. Giełdową a ul. Budowlaną (chodnikiem, pomiędzy domami), ul. Słowińców, ul. Koszalińska, ul. Grochowska, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Baszta Lontowa - przekornie nazywana Basztą Prochową. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Baszta ma cztery kondygnacje, a jej ściany frontowe posiadają liczne zdobienia. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. na terenie obecnej miejscowości powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania spaceru: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m Spacerowiczom z Darłowa trasę poleca JJ_Active Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

🌳 Trasa spacerowa: Trasa - Sępolno Wielkie 06.01.2024 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,85 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podejść: 853 m

Suma zejść: 864 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca trasę spacerowiczom z Darłowa Dzisiejszy marsz prowadził ścieżkami w pobliżu Sępolna Wielkiego, Białego Boru. Trasa liczyła bez mała 21 kilometrów. Mieliśmy okazję obejrzeć pozostałości umocnień Pommernstellung (Wał Pomorski). Bardzo dobrze zachowane bunkry - co do dało radę wynieść to wynieśli ;) Betonu na szczęście nie dało rady przenieść. Na szlaku piękne widoki, malowniczo położone jeziora, otoczone lasami. Polecam te szlaki na piesze wędrówki. Rowerem niektórych odcinków nie da rady pokonać - chyba, że rower na plecach będzie niesiony ;)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Darłowie

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.