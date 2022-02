Ścieżki rowerowe do 34 km od Darłowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Trasa przygotowana specjalnie dla fanów przyrody. Rezerwat Lubiatowo, las w okolicy Manowa, droga przez „Kozdrówkę” oraz urocze jezioro Czarne – wszystkie te miejsca są wyjątkowo ładne i wszystkie można podziwiać podczas jazdy właśnie tą trasą. Kto wie, może to idealny pomysł na wyjazd piknikowy? Należy jednak pamiętać, że dystans ok. 35 km musimy pokonać rowerem, który poradzi sobie z jazdą po leśnych i polnych ścieżkach. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Darłowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Poznaj ciekawe tereny położone na południe oraz zachód od miasta. Zobacz jak przyjemnie pokonuje się spokojną 48 kilometrową pętlę w okolicy Jeziora w Parnowie, a wszystko to w bliskiej lokalizacji Koszalina. Nawiguj

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 619 m

Suma zjazdów: 620 m

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno

Stopień trudności: 2

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m

Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

