Ścieżki rowerowe do 34 km od Darłowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Darłowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Darłowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Darłowie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie

Stopień trudności: 1

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m

Trasę rowerową mieszkańcom Darłowa poleca Forum_Koszalin

Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

Nawiguj