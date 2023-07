Ścieżki nordic walking do 66 km od Darłowa. Pomysły na sportowy dzień w weekend 22 - 23 lipca

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking niedaleko Darłowa? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Darłowa na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Ścieżki nordic walking z Darłowa Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Darłowie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Czerwony E-9 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,56 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 22 811 m

Suma podejść: 118 442 m

Suma zejść: 118 443 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę mieszkańcom Darłowa Przez Kołobrzeg biegnie szlak turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony kolorem czerwonym. Odcinek kołobrzeski jest tylko małym fragmentem dużego europejskiego szlaku ciągnącego się od Atlantyku przez brzegi Morza Północnego, Morza Bałtyckiego po miejscowość Braniewo na wschodnich rubieżach Polski. Kołobrzeski odcinek to około 12 km.

Przebieg szlaku:

ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Towarowa, ul. Morska, Bulwar J. Szymańskiego, Al. Nadmorska, Al. Sułkowskiego Atrakcje, ciekawe miejsca: Zespół Szkół Morskich - jedna z niewielu szkół średnich w Polsce kształcąca młodzież w kierunku morskim.

Park Jedności Narodowej - (dawniej lasek Załęże lub Maikuhle) - prawdopodobnie najstarszy park miejski w Polsce.

Port Rybacki - barwne miejsce w, którym można podpatrzeć jak wygląda ciężka praca ludzi morza. w godzinach porannych funkcjonuje tu targ rybny, gdzie można się zaopatrzyć w świeżą rybę „prosto z kutra”

Reduta Solna - wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Obecnie oblegają ja piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty znajduje się Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie będzie można podziewać muzealne okręty wojskowe.

Solne źródło - miejsce gdzie wypływa kołobrzeska solanka, której warto posmakować.

Port Jachtowy - przepiękna marina żeglarska na miarę XXI wieku. Warto poświęcić odrobine czasu na spacer po marinie, gdzie zawijają jachty z różnych zakątków Europy i Świata.

Reduta Morast - inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.

Regionalnego Centrum Kultury oraz scena plenerowa

Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem - upamiętniający symboliczne zaślubiny Polski z morzem 18 marca 1945. Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Molo - wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220 m, a szerokość 9m.

Park im. Stefana Żeromskiego - dla aktywnych i niezmęczonych ścieżka zdrowia z licznymi stacjami, na których można przetestować swoją sprawność fizyczną.

Kamienny Szaniec - element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Do dziś pozostały jedynie fragmenty, które zostały odpowiednio zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

Ekopark wschodni - użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Darłowa

🌲🌤️ Trasa nordic walking: darłówko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,96 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca Wojciechstypa

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 640 m

Suma zejść: 655 m Trasę nordic walking mieszkańcom Darłowa poleca Kulkam Skrót Szlaku Doliny Brdy (żółty) do Staszyna i drogi Miastko-Koczała. Idąc żółtym szlakiem z Miastka do Staszyna można sobie nieco skrócić drogę do Staszyna (ok. 30 min. wg Google Maps :) ), a biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem oznaczeń żółtego szlaku, skrót jest dobrą alternatywą (szczególnie, że trasa biegnie prosto, głównie przez las, a w sezonie poziomkowym można ich po drodze znaleźć całkiem sporo :) ).

Przy okazji polecam przejście się wcześniej Krainą Rummela tudzież trasą "U źródeł Studnicy" - ciężko mi stwierdzić, która nazwa jest właściwa (przejście z drugiej strony jeziora Studzieniczno Małe niż prowadzi żółty szlak, ale naprawdę warto nadłożyć drogi, bo trasa jest bardzo malownicza!). Niestety oznaczenie szlaku od strony Miastka jest fatalne (żółtego szlaku praktycznie nie ma), ale już w lesie pojawiają się drogowskazy. Żałuję, że nie nagrałam tej trasy, ale na mapie Miastka i okolic chyba można ją znaleźć.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega? Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

