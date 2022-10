Ścieżki nordic walking do 66 km od Darłowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 29 - 30 października

Szlaki nordic walking w pobliżu Darłowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 66 km od Darłowa. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych odpowiada również Tobie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Darłowie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pomorska Droga Św. Jakuba

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m

Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę uprawiającym nordic walking z Darłowa

Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r.