Sanatoria w Dąbkach wznowiły działalność. Wszyscy pacjenci poddawani są testom na obecność koronawirusa

Od 15 czerwca do sanatoriów znów mogą przybywać kuracjusze. Na początek trzeba jednak wiedzieć, że podstawą uprawniającą do wyjazdu do sanatorium, jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania na leczenie.

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, którzy nie ukończyli swojego turnusu w marcu tego roku, gdy wybuchła pandemia. Takie osoby zaczęły już przyjeżdżać, m.in. do Dąbek w gminie Darłowo. Byliśmy w sanatorium Dukat Medical SPA, gdzie przy bramie wjazdowej do budynku rozstawiono specjalny namiot. Kuracjusze mają tam mierzoną temperaturę ciała, następnie udają się do budynku, w którym muszą zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę ochronną. Zarówno dezynfekcja, jak i noszenie maseczek obowiązuje na terenie całego sanatorium.

Warto podkreślić, że na turnusy w każdym z ośrodków przyjmowane są tylko osoby zdrowe bez wyraźnych objawów infekcji, w tym podwyższonej temperatury ciała. - Po każdym pacjencie jest dokładna dezynfekcja pokoju. Odkażane są także części wspólne w budynku. Do obecnej sytuacji dopasowaliśmy liczbę zabiegów, tak żeby różne grupy osób się nie widywały. Mimo wszystko cieszę się, że ruszamy - mówi Mariusz Urbanowicz, prezes Dukat Medical SPA. Jak mówią właściciele ośrodków uzdrowiskowych, frekwencja pod względem liczby kuracjuszy jest na razie zdecydowanie niższa, niż np. w ubiegłym roku.

Warto wiedzieć

Wybierając się do uzdrowiska trzeba pamiętać też o tym, że dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wymazu i wykonanie testu, we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.