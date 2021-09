Rowerem do 43 km od Darłowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Trasy rowerowe w okolicy Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Darłowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Darłowie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 września w Darłowie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Parnowo

Stopień trudności: 1

Dystans: 47,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 227 m

Suma zjazdów: 227 m

Trasę rowerową mieszkańcom Darłowa poleca Forum_Koszalin

Poznaj ciekawe tereny położone na południe oraz zachód od miasta. Zobacz jak przyjemnie pokonuje się spokojną 48 kilometrową pętlę w okolicy Jeziora w Parnowie, a wszystko to w bliskiej lokalizacji Koszalina.

