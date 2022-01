Rekordowy budżet gminy Sławno. Ponad 32 mln zł na inwestycje

W tym roku wydatki zaplanowano na łączną kwotę 70,4 mln zł, ale ponad 46 % tej kwoty (czyli ponad 32 mln zł) przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Wszystkie inwestycje, jak podkreślają urzędnicy, realizowane są z udziałem pozyskanego wsparcia zewnętrznego - z Unii oraz kraju.

- Wśród zaplanowanych do realizacji inwestycji znalazły się m.in. kompleksowy remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Wrześnicy oraz świetlicy w Brześciu, w Warszkowie i w Tokarach. Ponadto zaplanowano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Bobrowiczkach. Szacowany koszt tych prac to prawie 13 mln zł - podkreśla Agnieszka Czarnuch z Urzędu Gminy Sławno.

To jednak nie wszystko. Gmina poinformowała także, że zaplanowała budowę nowoczesnego przedszkola gminnego w Bobrowicach. 7 mln zł przekazane zostanie na dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sławsku. Planowane jest także wybudowanie sieci kanalizacyjnych na „nowym osiedlu” w Pomiłowie, powstającej strefie inwestycyjnej w Bobrowiczkach oraz we Wrześnicy.

W planie jest też budowa dróg łączących Bobrowice i Bobrowiczki oraz budowa dróg i chodników w Tychowie. Więcej na ten temat w Głosie Sławna i Darłowa.