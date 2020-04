Przyszedł do kuzyna napić się wódki. Za złamanie przepisów związanych z koronawirusem odpowie przed sądem

- To już kolejna sytuacja, w której mieszkańcy Darłowa zlekceważyli ograniczenia i obowiązki które na nich ciążą w związku z epidemią koronawirusa - informuje asp. Kinga Warczak, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

- Na jednej z darłowskich ulic policjanci zastali dwóch mieszkańców miasta. Policjanci wytłumaczyli im, na czym polega wyjątkowość sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Obaj mieli świadomość obowiązujących ograniczeń co do gromadzenia się, jednak świadomie je zlekceważyli - mówi rzeczniczka policji.

Policjanci na obu mężczyzn nałożyli mandaty karne w wysokości 500 złotych. Jeden z nich, 34 – latek nie przyjął jednak mandatu, zaczął się awanturować. - Krzyczał, „że przyszedł do kuzyna napić się wódki, bo może wszystko mu wolno”. Na nic zdały się wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna został doprowadzony do wytrzeźwienia. Teraz z swoje zachowanie odpowie przed sądem. Oprócz złamania przepisów powyższych aktów - dodaje.