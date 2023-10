Przegląd prasy z Darłowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.10.2023

Prasówka Darłowo 8.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W sobotę - 07.10.2023 r. do Sławna przyjechał nietypowy - specjalny pociąg Dora. To projekt Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego mający promować transport kolejowy i historię północnej Polski. Pociąg wyjechał z Torunia dotarł do Sławna i pojechał do Darłowa i Darłówka - na wojskową bocznicę kolejową. To pociąg historyczny.